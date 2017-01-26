В Омске зафиксирована низкая активность геев 
Общество  •  26 января 2017, 12:35  •  печать

В Омске зафиксирована низкая активность геев 

Автор: Владимир Сахно

В интернете появился сервис "Гей-локатор", который позволяет узнать, сколько геев живёт в городах России.

В интернете появился специальный сервис GayLocator, позволяющий узнать, сколько гомосексуалистов проживает в крупных российских городах. Сервис анализирует количество поисковых запросов по словам "порно" и "порно геи", сделанных интернет-пользователями города за последний месяц, и соотносит его с количеством жителей города. Исходя из этих данных сервис сообщает о примерном количестве гомосексуалистов, проживающих в городе, а также о ситуации по сравнению с другими городами страны.

В Омске сервис выявил 14 804 гомосексуалиста. Согласно данным сервиса, это соответствует низкой гей-активности. Такая же тенденция наблюдается и в целом по области. На специальной карте можно оценить положение в других регионах. Так, сервис сообщает, что наибольшая гей-активность наблюдается в республике Якутия и Магаданской области.

Скриншот сайта https://locator.mylinker.ru/

Отметим, что сервис GayLocator создан одним из порталов по аренде жилья. Исходя из полученных данных, пользователю предлагают получить скидку на аренду жилья или предлагают отправить советы, которые "помогут отбиваться от геев в случае пиковой активности". Полученные данные, хотя и базируются на поисковых запросах, но используют данные только сервиса Wordstat (поисковая система Yandex). Также в расчёте не участвуют запросы через VPN. Поэтому результаты исследования носят лишь ознакомительный характер и не могут претендовать на точность. 

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r Теги  •  #гомосексуализм #интернет-сервис

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