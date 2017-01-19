Выживший при обрушении омской казармы десантник сыграл на Неделе звёзд хоккея

Рустам Набиев, лишившийся обеих ног при обрушении казармы в посёлке Светлом, выиграл Кубок континента по следж-хоккею в составе команды "Феникс".

Турнир проходил в рамках Недели звёзд хоккея в Уфе. В состоявшемся сегодня, 19 января, финале сошлись подмосковный клуб "Феникс" - многократный чемпион страны по следж-хоккею, и итальянские "Орлы Южного Тироля". Россияне оказались сильнее.

За "Феникс" выступает Рустам Набиев, полтора года назад проходивший обучение в 242-м учебном центре ВДВ. При обрушении казармы в июле 2015-го он оказался под обломками, парень перенёс 16 операций и ампутацию обеих ног. Рустам - уроженец Башкортостана, сам он признаётся, что играть и выигрывать дома очень приятно.

Подробности смотрите в сегодняшнем выпуске программы "Новости Здесь. Омск" в 20:00 на телеканале "Продвижение".