Новые казармы в омском 242-м учебном центре ВДВ строили с нарушениями

Три новых казармы, строящиеся в посёлке Светлом для подготовки младших специалистов ВДВ, возводились без разрешения на строительство. Монтажные работы здесь велись без утверждённой проектной документации, которая не проходила госэкспертизу.

120-й отдел государственного архитектурно-строительного надзора нашёл нарушения в деятельности Управления заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации. Федеральное казённое предприятие выступает заказчиком строительства трёх новых казарм для подготовки младших специалистов ВДВ. Строятся они в 242-м учебном центре ВДВ в посёлке Светлом. Часть полномочий заказчика Управлению передал скандально известный "Спецстрой". В середине прошлого года министр обороны России Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания в военном ведомстве сообщал, что в начале 2017 года в Светлом должны быть введены в строй три кубриковые казармы. Слова министра подтвердил и побывавший с визитом в конце 2016-го в нашем городе бывший командующий воздушно-десантными войсками России Владимир Шаманов.

Отделом государственного архитектурно-строительного надзора было проведено две проверки. В ходе первой выявлено немало нарушений. Во-первых, возводились казармы без разрешения на строительство. Кроме того, строительно-монтажные работы выполнялись в отсутствие утверждённой заказчиком проектной документации, на которую не было выдано положительного заключения госэкспертизы. Более того, работы, влияющие на безопасность объекта капитального строительства и в соответствии с технологией строительства контроль за выполнением которых не может быть проведён после выполнения других работ, не были освидетельствованы. Работы по строительству велись до освидетельствования предыдущих.

Контролирующая организация выдала предписание заказчику об устранении всех выявленных нарушений и чуть позже провела повторную проверку. Но замечания Управлением заказчика капитального строительства Минобороны России устранены не были. В связи с чем проверяющим пришлось обращаться в Арбитражный суд Омской области о привлечении федерального предприятия к ответственности.

В суде ответчик пытался доказать свою невиновность, апеллируя к тому, что он не является организацией, обязанной устранять все выявленные нарушения. Но арбитраж счёл эти доводы несостоятельными. За нарушения, выявленные при строительстве казарм, Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны России может заплатить штраф в размере 50 тыс. руб. Но решение суда в силу не вступило и может ещё быть обжаловано.

Напомним, 12 июля 2015 года в посёлке Светлом произошло обрушение казармы 242-го учебного центра ВДВ. Тогда погибло 24 человека, 20 - получили ранения. Основной причиной трагедии назвали нарушения при строительстве и реконструкции здания. После трагедии Министерство обороны России решило ликвидировать организацию, которая занималась возведением объектов для нужд минобороны.