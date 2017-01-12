В Омске не будут строить купели на Крещение
Общество  •  12 января 2017, 11:19, последнее обновление 12 января 2017, 11:32  •  печать

В Омске не будут строить купели на Крещение

Автор: Екатерина Криль

Омская епархия приняла решение не обустраивать обрядовые купальни в границах города.

К празднику Крещения Господня, которое отмечается 19 января, в Омской области обустроят около 40 иорданей. Однако на территории Омска, как и в предыдущие годы, обрядовые купальни устраиваться не будут. Такое решение принято местной епархией в силу того, что вода Иртыша не соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам. Кроме того, речной лёд недостаточно прочен для массового нахождения людей.

Крещенские купели 19 января будут действовать только на водоёмах Омской области на специально оборудованных для этого территориях. Все мероприятия крещенского обряда пройдут под усиленным контролем служб МЧС и органов правопорядка, - рассказал начальник управления по делам ГО и ЧС департамента общественной безопасности администрации Омска Юрий Соловьев

Единственная в городе прорубь оборудована в затоне "Зелёного острова", однако она функционирует исключительно для местного клуба любителей зимнего плавания "Моржи". Массовых мероприятий на Крещение там проводиться не будет.

Ближайшие к Омску купели будут оборудованы в деревне Большекулачье, селе Надеждино и Ачаирском монастыре. Полный список мест, оборудованных для проведения обряда окунания, появится на сайте омского управления МЧС в ближайшие дни.

На Крещение в Омской области подготовят 40 купелей

Испытание водой, или Как омичи покоряли крещенские купели

r Теги  •  #Крещение Господне #купели #Омско-Тарская епархия
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