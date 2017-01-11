Иностранцы едут в Омск работать в сельском хозяйстве и строительстве

Федеральное министерство труда и социальной защиты установило на 2017 год квоты для регионов на привлечение иностранных работников. Омская область получила всего 465 разрешений. В наш регион иностранцы едут трудиться в сельском хозяйстве, строительстве и торговле.

Министерство труда и социальной защиты России распределило по субъектам Федерации квоты на выдачу иностранным гражданам разрешений на работу и приглашений на въезд в нашу страну для осуществления трудовой деятельности. В Омской области может быть выдано не более 465 разрешений (в 2016-м - 576).

Основная масса иностранцев будет трудиться в сельском хозяйстве. Для руководящих должностей на область выдано всего четыре разрешения. Поскольку доля иностранной рабочей силы в общей численности занятых составляет 0,7 %, привлечение иностранцев не окажет негативного влияния на рынок труда Омской области.

Главными сферами для привлечения трудовых мигрантов выступают сельское хозяйство (в 2015 году - 60 % от общего числа, получивших разрешение на работу), строительство (22,1 %), на третьем месте - торговля, сфера услуг и общественное питание. Стоить отметить, что значительно преобладает число трудовых мигрантов, работающих по патентам, над занятыми на основании действующих разрешений на работу. Трудовой патент могут получать иностранные работники, приехавшие в Россию на заработки из бывших союзных республик: Азербайджана, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана. В 2016 году было куплено более пяти тысяч патентов. Те же, кто прибывает на заработки из государств - членов Евразийского экономического союза вообще могут работать в России без разрешительных документов, на основании трудовых или гражданско-правовых договоров.

В областном министерстве подчеркивают: распределение иностранной рабочей силы на территории региона происходит достаточно равномерно между областным центром и муниципальными районами. Так, например, в сельскохозяйственной отрасли трудовые мигранты заняты в муниципальных районах Омской области, а в сферах строительства и оптовой и розничной торговле - в городе Омске.