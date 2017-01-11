Житель Омской области устроился на работу к покойнику

40-летнему Владимиру Козлову заменили условный приговор реальным тюремным сроком, сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области. В октябре 2015 года Козлов был признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершённая с незаконным проникновением в жилище), и приговорён к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

Суд возложил на мужчину дополнительную обязанность по официальному трудоустройству или постановке на учёт в Центр занятости населения в качестве безработного, но на протяжении более чем полугода осуждённый требование суда не исполнил. В уголовно-исполнительную инспекцию он представил справку о том, что работает у индивидуального предпринимателя.

В суде установлено, что данный предприниматель умер в 2015 году, а деятельность его в качестве ИП прекращена четыре года назад. После оглашения приговора Владимир Козлов был взят под стражу. В колонии общего режима он пробудет ещё полтора года.