За выброс снега на обочины омичей будут штрафовать на 10 тысяч рублей

В ГИБДД напомнили, что в обязанность владельцев зданий и территорий входит не только очистка тротуаров, но и вывоз снега с проезжей части.

Сегодня омская Госавтоинспекция предупредила, что каждый собственник зданий несёт ответственность за содержание прилегающей к ним территории. Так, ответственность за содержание придомовых территорий многоэтажек лежит на управляющих компаниях, а территории частного сектора - на самих жителях.

- Многие считают, что весь снег с дороги, даже тот, который находится на частных территориях, вывезут коммунальные службы, но эта позиция неверная. В обязанность владельцев входит не только вывоз снежных куч с проезжей части в отведённые места, но и очистка тротуаров на их территории, - сообщили в ведомстве.

Отметим, что нарушители будут привлекаться к ответственности по ст. 12.33 КоАП РФ "Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений, либо технических средств организации дорожного движения, а равно умышленное создание помех в дорожном движении, в том числе путём загрязнения дорожного покрытия".

Санкция статьи предусматривает штраф для граждан в размере от 5 до 10 тыс. руб, должностных лиц - 25 тыс. руб., юридических лиц - 300 тыс. руб.