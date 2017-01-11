В Омске появится новая техника для уборки снега
Общество  •  11 января 2017, 10:55  •  печать

В Омске появится новая техника для уборки снега

Автор: Вероника Делор

Омская мэрия закупит 16 единиц коммунальной техники в середине февраля.

Как сообщает департамент городского хозяйства администрации Омска, в ближайшее время пройдут торги по приобретению новой дорожной техники. Результаты станут известны в середине февраля.

Уже подготовлены заявки на 67 млн рублей для покупки 16 единиц техники. В числе новых машин окажутся снегопогрузчики, подметально-уборочные машины, самосвалы и пылесосы. Также мэрия купит две единицы мини-техники, с помощью которой планируют убирать улицу Чокана Валиханова и улицу Ленина.

Отметим, в настоящее время  уборкой снега с омских улиц занимаются 89 самосвалов.

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r Теги  •  #автотехника #вывоз снега #дороги #торги
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Комментарии

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Мирослав В-ов  •  11 января 2017, 12:13

Это хорошая новость, которая означает, что улицы города будут убираться лучше и быстрее.

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