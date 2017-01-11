Нового начальника омского УМВД ждёт старый ремонт
Общество  •  11 января 2017, 12:45, последнее обновление 11 января 2017, 12:59  •  печать

Нового начальника омского УМВД ждёт старый ремонт

Автор: Василий Епанчинцев

Под нового начальника омской полиции не стали ремонтировать кабинет.

В УМВД России по Омской области опровергли информацию о том, что под нового начальника в его рабочем кабинете делают ремонт. Последний раз ремонт там проводился в июне прошлого года.

Последний раз ремонт (который, к слову, был косметическим, без значительных материальных затрат) в служебном кабинете начальника УМВД России по Омской области был проведён в июне 2016 года, - приводит слова руководителя пресс-службы регионального УМВД Алексея Командыкова "Новый Омск".

Напомним, что пост начальника УМВД России по Омской области является вакантным со 2 июня 2016 года, когда в отставку был отправлен генерал-лейтенант Юрий Томчак. Сейчас омской полицией в качестве исполняющего обязанности руководит Любовь Аксёнова.

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r Теги  •  #мелкий ремонт #УМВД #Юрий Томчак
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Комментарии

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Сергей Неключев  •  11 января 2017, 12:53

Это же не дом, что под новых хозяев ремонт нудно делать. Пусть работает в старом кабинете, там комфорт не нужен вовсе.

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