Нового начальника омского УМВД ждёт старый ремонт

В УМВД России по Омской области опровергли информацию о том, что под нового начальника в его рабочем кабинете делают ремонт. Последний раз ремонт там проводился в июне прошлого года.

Последний раз ремонт (который, к слову, был косметическим, без значительных материальных затрат) в служебном кабинете начальника УМВД России по Омской области был проведён в июне 2016 года, - приводит слова руководителя пресс-службы регионального УМВД Алексея Командыкова "Новый Омск".

Напомним, что пост начальника УМВД России по Омской области является вакантным со 2 июня 2016 года, когда в отставку был отправлен генерал-лейтенант Юрий Томчак. Сейчас омской полицией в качестве исполняющего обязанности руководит Любовь Аксёнова.