Эксперты назвали самые непонятные для омичей слова
Общество  •  11 января 2017, 12:20, последнее обновление 11 января 2017, 12:26  •  печать

Эксперты назвали самые непонятные для омичей слова

Автор: Варвара Козловская

"Яндекс" опубликовал список незнакомых слов, значение которых в прошлом году омичи чаще всего искали в интернете.

"Яндекс" составил список незнакомых слов, которые россияне чаще всего искали в 2016 году. Исследование показало, что каждый день жители Омска задают поиску "Яндекса" около двух миллионов запросов, которые посвящены разным темам и событиям. Если посмотреть, что чаще всего ищут вместе со словами "что такое" и "что это", то можно увидеть, какие слова и явления оказались незнакомы пользователям.

- Например, в 2016 году омичи часто спрашивали, "что такое глютен" и "аутсорсинг что это". Ну а чаще всего в запросах о незнакомых словах пользователи искали лабутены - скорее всего, хотели узнать, о чем поётся в известной песне, - говорится в сообщении компании.

Также пользователи интересовались у "Яндекса", что такое "любовь", "толерантность", "эпитет", "оксюморон", "сквирт", "синонимы" и "метафоры". Напомним, что в прошлом году топ-3 незнакомых слов для омичей выглядел так: "любовь", "игил" и "метафора".

Великолепная семёрка. Итоги самых резонансных событий года

r Теги  •  #поиск #словарь #Яндекс
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Комментарии

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Анна Орлова  •  11 января 2017, 12:37

Про эпитет, оксюморон и метафору ищут либо школьники перед ЕГЭ по литературе, либо филологи-первокурсники перед зачетом.

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