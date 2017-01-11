Эксперты назвали самые непонятные для омичей слова

"Яндекс" опубликовал список незнакомых слов, значение которых в прошлом году омичи чаще всего искали в интернете.

"Яндекс" составил список незнакомых слов, которые россияне чаще всего искали в 2016 году. Исследование показало, что каждый день жители Омска задают поиску "Яндекса" около двух миллионов запросов, которые посвящены разным темам и событиям. Если посмотреть, что чаще всего ищут вместе со словами "что такое" и "что это", то можно увидеть, какие слова и явления оказались незнакомы пользователям.

- Например, в 2016 году омичи часто спрашивали, "что такое глютен" и "аутсорсинг что это". Ну а чаще всего в запросах о незнакомых словах пользователи искали лабутены - скорее всего, хотели узнать, о чем поётся в известной песне, - говорится в сообщении компании.

Также пользователи интересовались у "Яндекса", что такое "любовь", "толерантность", "эпитет", "оксюморон", "сквирт", "синонимы" и "метафоры". Напомним, что в прошлом году топ-3 незнакомых слов для омичей выглядел так: "любовь", "игил" и "метафора".