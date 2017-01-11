Омский храм задолжал за тепло 240 тыс. рублей
Общество  •  11 января 2017, 09:10, последнее обновление 11 января 2017, 09:48  •  печать

Омский храм задолжал за тепло 240 тыс. рублей

Автор: Василий Епанчинцев

Храм священномученика Сильвестра просит прихожан помочь с выплатой коммунального долга.

На официальной страничке храма священномученика Сильвестра в социальной сети появилось сообщение с просьбой о помощи. Приход задолжал за тепло более 240 тыс. рублей, из-за чего ресурсоснабжающая организация грозится ограничить подачу тепла в здание. "Да не оскудеет рука дающего!" - говорится в сообщении. Помочь храму деньгами можно через несколько онлайн-сервисов.

 

Храм священномученика Сильвестра находится на Левом берегу по адресу улица Новороссийская, 5, недалеко от парка имени 300-летия Омска. Здание было передано Омской епархии в 2014 году. Ранее там находился детский сад, но вот уже почти 20 лет здание используется в качестве культового сооружения.

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r Теги  •  #долг #храм
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Комментарии

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Алексей Иванов  •  11 января 2017, 12:06

Нужны деньги, идите работать, привыкли за чужой счёт пировать, а сами ничего делать не хотят и не умеют, попрошайки бездельники!

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Александр Божежар  •  11 января 2017, 11:07

Действительно весьма прискорбно, сам храм являются частью достояния общей культуры и нельзя отключать отопление, иначе многое необходимо будет ремонтировать, может попросить помощи у гор администрации?

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Татьяна Назарова  •  11 января 2017, 09:34

Даже храмы переживают не лучшие времена, видно приход не богатый. Верующие люди обязательно помогут, ведь это благое дело, помогать подобным организациям.

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