Омский храм задолжал за тепло 240 тыс. рублей

На официальной страничке храма священномученика Сильвестра в социальной сети появилось сообщение с просьбой о помощи. Приход задолжал за тепло более 240 тыс. рублей, из-за чего ресурсоснабжающая организация грозится ограничить подачу тепла в здание. "Да не оскудеет рука дающего!" - говорится в сообщении. Помочь храму деньгами можно через несколько онлайн-сервисов.

Храм священномученика Сильвестра находится на Левом берегу по адресу улица Новороссийская, 5, недалеко от парка имени 300-летия Омска. Здание было передано Омской епархии в 2014 году. Ранее там находился детский сад, но вот уже почти 20 лет здание используется в качестве культового сооружения.