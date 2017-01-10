На выходных в Омске значительно потеплеет
Общество  •  10 января 2017, 20:48, последнее обновление 10 января 2017, 20:54  •  печать

На выходных в Омске значительно потеплеет

Автор: Екатерина Криль

Синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха к концу этой недели. Правда, тепло придёт в регион ненадолго.

В ближайшие дни в области сохранится неустойчивый характер погоды. Если завтра, 11 января, днём прогнозируется -12…-17°С, то в четверг похолодает до -21…-26°С, местами возможно понижение температуры до -28…-33°C. В канун старого Нового года, 13 января, ожидается -18…-23°C днём и -25…-30 °С (при прояснении до -36 градусов) ночью, местами небольшой снег и метель.

Ослабление мороза начнётся с 14 января. Ночные колебания температуры воздуха от -15…-20 °C, при прояснении до -25…-30 °С. Днём преобладающая температура -10…-15 °С. Такая тенденция в погоде сохранится до 17 января, - прокомментировала и. о. начальника ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС" Наталия Криворучко.

Добавим, что сегодня в российском Гидрометцентре сообщили, что Крещенских морозов ожидать не стоит. К концу второй декады января похолодание наступит по всей стране, однако оно не будет сильным.

На Крещение в Омской области подготовят 40 купелей

r Теги  •  #Наталия Криворучко #Обь-Иртышское УГМС #погода #старый Новый год
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