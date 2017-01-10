В центре Омска перекрыли движение транспорта
Общество  •  10 января 2017, 12:25, последнее обновление 10 января 2017, 12:33  •  печать

В центре Омска перекрыли движение транспорта

Автор: Варвара Козловская

В связи с проведением ремонтных работ в районе Комсомольского моста будет ограничено движение транспорта.

Сегодня, 10 января, в связи с проведением ремонтных работ специалистами "Омскводоканала" будет перекрыто движение всех видов транспортных средств на участке дороги в районе Комсомольского моста.

Как сообщили в Госавтоинспекции, автомобилисты не смогут осуществить съезд с улицы Гагарина на улицу Бударина. Эти ограничения, по предварительным данным, будут действовать с 10:30 до 17:30 часов. При этом выезд с улицы Щербанёва на улицу Гагарина ограничиваться не будет.

Водителям рекомендуют соблюдать бдительность при проезде данного участка, обращать внимание на временные дорожные знаки и другие средства организации дорожного движения.

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r Теги  •  #Комсомольский мост #ограничение движение #ОмскВодоканал
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