В центре Омска перекрыли движение транспорта

В связи с проведением ремонтных работ в районе Комсомольского моста будет ограничено движение транспорта.

Сегодня, 10 января, в связи с проведением ремонтных работ специалистами "Омскводоканала" будет перекрыто движение всех видов транспортных средств на участке дороги в районе Комсомольского моста.

Как сообщили в Госавтоинспекции, автомобилисты не смогут осуществить съезд с улицы Гагарина на улицу Бударина. Эти ограничения, по предварительным данным, будут действовать с 10:30 до 17:30 часов. При этом выезд с улицы Щербанёва на улицу Гагарина ограничиваться не будет.

Водителям рекомендуют соблюдать бдительность при проезде данного участка, обращать внимание на временные дорожные знаки и другие средства организации дорожного движения.