Более 150 омичей попались в праздники на пьяной езде
Общество  •   9 января 2017, 17:01  •  печать

Более 150 омичей попались в праздники на пьяной езде

Автор: Варвара Козловская

За время новогодних каникул от управления транспортным средством были отстранены более 150 автолюбителей.

Как сообщили сегодня в омской Госавтоинспекции, в период новогодних праздничных выходных в городе произошло 37 автоаварий, в которых погибли 4 человека и 52 человека получили травмы различной степени тяжести. Причинами происшествий явились как нарушения ПДД со стороны водителей и пешеходов, так и неблагоприятные погодные условия.

- Только 8 января на загородных автодорогах произошли две автоаварии, в которых водители, предварительно, не учли дорожные условия, не справились с управлением, в результате чего оказались на полосе встречного движения, где и произошло столкновение с другими транспортными средствами. В результате этих происшествий травмы получили 5 человек, в том числе один несовершеннолетний, - говорится в сообщении ведомства.

С целью предотвращения ДТП "под градусом" автоинспекторы несли службу вблизи мест массового скопления граждан и развлекательных заведений. Всего за это время от управления были отстранены более 150 автолюбителей, севших за руль в нетрезвом состоянии.

Спасатели рассказали, сколько омичей пострадало в праздничные выходные

r Теги  •  #ГИБДД #нарушения #новогодние праздники #опьянение
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