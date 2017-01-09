В Омской области пьяный инспектор ДПС спровоцировал аварию с участием детей

Инспектор ДПС был уволен со службы после того, как спровоцировал ДТП, в котором пострадали дети.

3 января на трассе Омск-Тюмень столкнулись два легковых автомобиля, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области. В районе 604-го километра автомобиль Toyota Rav 4 вылетел на встречную полосу и столкнулся с Hyundai Solaris. В результате ДТП пострадали мальчики 2005-го и 2008 годов рождения, находившиеся в салоне корейского автомобиля.

За рулём Toyota Rav 4 находился пьяный инспектор ДПС, который был уволен со службы за совершение поступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел. Служебная проверка продолжается.