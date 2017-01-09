Омскую мэрию обязали срочно обследовать мосты
Общество  •   9 января 2017, 10:30, последнее обновление 9 января 2017, 10:31  •  печать

Омскую мэрию обязали срочно обследовать мосты

Автор: Варвара Козловская

Центральный районный суд Омска обязал городскую администрацию провести диагностику Ленинградского и Комсомольского мостов.

По иску прокурора Омска суд обязал муниципалитет провести специальное обследование двух мостов: Ленинградского и Комсомольского. Ранее проверка показала, что администрация свои обязанности по содержанию имущества не исполняет должным образом.

- В результате этого определённые элементы данных мостов имеют существенный износ и нуждаются в ремонте. В целях определения объёма и видов работ по устранению данных нарушений необходимо провести специальное обследование, которое администрация Омска до настоящего времени не организовала, - говорится в сообщении региональной прокуратуры.

Провести специальный осмотр необходимо в срок до 31 октября 2017 года. В настоящее время судебное решение в законную силу пока не вступило.

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r Теги  •  #иск #капремонт #Комсомольский мост #Ленинградский мост #мэрия #прокуратура
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