Омскую мэрию обязали срочно обследовать мосты

По иску прокурора Омска суд обязал муниципалитет провести специальное обследование двух мостов: Ленинградского и Комсомольского. Ранее проверка показала, что администрация свои обязанности по содержанию имущества не исполняет должным образом.

- В результате этого определённые элементы данных мостов имеют существенный износ и нуждаются в ремонте. В целях определения объёма и видов работ по устранению данных нарушений необходимо провести специальное обследование, которое администрация Омска до настоящего времени не организовала, - говорится в сообщении региональной прокуратуры.

Провести специальный осмотр необходимо в срок до 31 октября 2017 года. В настоящее время судебное решение в законную силу пока не вступило.