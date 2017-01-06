В Омске достроят  театр «Галерка», Эрмитаж и две больницы

Власти пообещали достроить в 2017 году несколько городских объектов, запланированных еще к 300-летию города.

В 2017 году планируется завершить строительство нескольких городских объектов. Один из них – поликлиника на левом берегу, рассчитанная на 1000 посещений. К настоящему времени объем выполненных работ составил 70%. Для завершения работ требуется установить полы и потолки, двери и коммуникации, отремонтировать помещения внутри. Также в планах приобретение медицинского оборудования.

"На достройку левобережной поликлиники на 1000 посещений в бюджете Омской области предусмотрены расходы в объеме 31,3 млн. рублей, - сообщается на портале Омского правительства. - В соответствии с заявкой регионального Минстроя из федерального бюджета ожидается поступление 128,6 млн. рублей".

Вторым объектом стал хирургический стационар городской детской клинической больницы №3. В настоящий момент он достроен уже на 97%: осталось завершить отделочные работы и монтаж медицинского оборудования.

Также планируется завершение реконструкции театра «Галерка». Оно запланировано на последний квартал 2017 года, и к настоящему времени всё готово на 75%. В помощении ещё нужно совершить отделку фасадов и внутренних помещений, смонтировать оборудование зала и сцены а также благоустроить окружающую здание территорию.

Кроме того, в первом квартале 2017 года 113,9 млн. рублей из федерального и 42,9 млн. рублей из областного бюджета выделят для размещения омского филиала Эрмитажа в здании страхового общества "Саламандра"