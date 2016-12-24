Омский цирк открыли после года капремонта
Культура  •  24 декабря 2016, 18:47  •  печать

Омский цирк открыли после года капремонта

Автор: Екатерина Криль

Сегодня, 24 декабря, в обновлённом городском цирке прошло первое за долгое время представление.

Здание Омского цирка не ремонтировалось более полувека. Теперь он обновился изнутри и снаружи. Кроме того, значительно расширились возможности цирка, и в следующем году он может стать площадкой проведения фестиваля кинодебютов "Движение" и кинотеатром.

В прошлый раз мы видели там киноэкран, самый большой, по-моему, во всей стране. Хорошо бы, чтобы после того, как закончатся новогодние цирковые представления, цирк, возьмите это, пожалуйста, под контроль, стал регулярно работать как кинотеатр для показа российского и детского кино в промежутках между представлениями. За этим надо смотреть. С учётом того, что цирки у нас - государственные, нужно сделать билеты дешёвыми и репертуар правильным, - отметил министр культуры РФ Владимир Мединский, побывавший на открытии цирка.

Первое представление носило благотворительный характер. Номера для программы "Новый год - в новом цирке!" собирались по всей стране. Последующие представления продлятся до конца январских каникул.

Строительные работы в цирке начались 1 сентября 2015 года. За это время были отремонтированы фойе, помещения для артистов и животных, манеж и зрительный зал, заменены системы кондиционирования и другие инженерные сети, зал для представлений оснащён новым световым и звуковым оборудованием. С приходом тепла начнётся благоустройство и озеленение прилегающей территории. Во внутреннем дворике здания появится сафари-парк с контактным зоопарком и детским городком. Планируется отремонтировать детскую цирковую студию. Стоимость капитального ремонта цирка составила около 600 млн рублей.

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Фото: Илья Петров

В реконструированном омском цирке откроют детский городок и студию

Стала известна дата проведения юбилейного фестиваля "Движение" в Омске

Мединский поставил омским властям "пять" за проведённый юбилей города

r Теги  •  #Владимир Мединский #кинофестиваль Движение #Омский цирк #фото

Комментарии

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Лариса Савельева  •  24 декабря 2016, 20:34

Хорошая новость перед каникулами, а то уже соскучились с детьми по нашему цирку, теперь наверное и билеты не купишь сразу.

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Владимир Семенов  •  24 декабря 2016, 19:07

600 млн. рублей - солидное вложение в ремонт цирка, будем ожидать, что здание прослужит без дополнительного ремонта еще не один десяток лет.

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