Омских пенсионеров предупреждают об атаке мошенников в январе 

Мэрия Омска предупреждает омичей о том, что в период доставки единовременных денежных выплат в размере 5000 рублей, пенсионеров могут обмануть мошенники.

Почта России организует доставку единовременной выплаты в размере 5000 рублей, которая будет осуществляться с 13 по 28 января 2017 года. Омских пенсионеров просят быть особенно бдительными в период доставки денежных выплат. Следует помнить, что сотрудник Почты России может быть без специальной униформы, но должен предоставить служебное удостоверение. Кроме этого, его может сопровождать представитель охранной организации.

- В последние годы специалисты МВД отмечают значительный рост обращений пенсионеров с жалобами на социально ориентированное мошенничество. Сотрудники правоохранительных органов прогнозируют, что количество такого рода преступлений в связи произведением единовременной денежной выплаты на дому может возрасти. Поэтому пенсионерам необходимо проявлять бдительность и не доверять малознакомым людям, - рассказал первый заместитель директора профильного департамента Евгений Скрипкарёв.

Родственникам пенсионеров также стоит быть настороже, чтобы их близкие не пострадали от мошенников. О каких-либо подозрительных или мошеннических действиях следует незамедлительно сообщать в органы внутренних дел по телефону: 02.