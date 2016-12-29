Омичи сняли на видео светящийся "НЛО"
Общество  •  29 декабря 2016, 10:42, последнее обновление 29 декабря 2016, 12:39  •  печать

Омичи сняли на видео светящийся "НЛО"

Автор: Артем Кримин

Очередной неопознанный летающий объект увидели горожане в омском небе. 

На видеохостинге YouTube появился ролик, снятый 28 декабря текущего года. Его автор сообщает, что запечатлел над Омском неопознанный летающий объект. По сути, в ролике видно только светящееся пятно, которое "прыгает" в кадре из-за того, что телефон, на который, вероятно, и производилась видеосъёмка, трясётся в руке горожанина. Но автор видео уверен, что снял именно НЛО.

- Явно не самолёт, так как мигающих огней не было. Зависало на месте. Для китай-фонаря высоко, да и не могут они останавливаться на высоте - ветер постоянный. Виден "хвост"- какой-то след, - сообщается под видеозаписью.

Ролик впоследствии появился в группе "Аварийный Омск", созданной в социальной сети "ВКонтакте". В комментариях омичи пишут, что неопознанным летающим объектом на самом деле является Санта-Клаус на санях. 

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Материал сайта "Омск Здесь" об НЛО растиражировали зарубежные СМИ

r Теги  •  #видео #НЛО
Оптика

Комментарии

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Рита Федорова  •  29 декабря 2016, 12:34

Чувство,что это камеру двигают,а не "НЛО" перемещается

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Lena kz  •  29 декабря 2016, 10:52

Молодцы омичи! С юмором прокомментировали появление летающей "тарелки"))

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