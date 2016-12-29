Омичи сняли на видео светящийся "НЛО"

На видеохостинге YouTube появился ролик, снятый 28 декабря текущего года. Его автор сообщает, что запечатлел над Омском неопознанный летающий объект. По сути, в ролике видно только светящееся пятно, которое "прыгает" в кадре из-за того, что телефон, на который, вероятно, и производилась видеосъёмка, трясётся в руке горожанина. Но автор видео уверен, что снял именно НЛО.

- Явно не самолёт, так как мигающих огней не было. Зависало на месте. Для китай-фонаря высоко, да и не могут они останавливаться на высоте - ветер постоянный. Виден "хвост"- какой-то след, - сообщается под видеозаписью.

Ролик впоследствии появился в группе "Аварийный Омск", созданной в социальной сети "ВКонтакте". В комментариях омичи пишут, что неопознанным летающим объектом на самом деле является Санта-Клаус на санях.