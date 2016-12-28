Омич купил в магазине лепёшку с запечённым насекомым
Общество  •  28 декабря 2016, 11:00, последнее обновление 28 декабря 2016, 11:02  •  печать

Омич купил в магазине лепёшку с запечённым насекомым

Автор: Артем Кримин

Очередную неаппетитную начинку обнаружили омичи в купленных продуктах. 

О необычной покупке рассказала пользователь интернета Галина Чернышова в группе "ЧП Омск" в социальной сети "ВКонтакте". По её словам, супруг приобрёл в магазине продукты и принёс их домой. Когда омичка стала разбирать покупки, то увидела в лепёшке запечённых насекомых.

- Открывая, я увидела личинку, и сверху двухвостка, запеченная под сыром. Волосы на голове зашевелились! Это ужас. Господа пекари, куда вы смотрите? - обращается к производителям хлебобулочных изделий омичка.

Добавим, что это не первый случай, когда в продуктах омских супермаркетов горожане обнаруживают посторонние предметы и останки насекомых и животных. Так, 26 декабря омичка Татьяна Литвинова сообщила в социальных сетях о том, что приобрела в магазине банку с мидиями и, употребляя морепродукт, обнаружила в ней осколки раковин.

Ещё раньше, 28 октября, жительница Омска обнаружила в приобретённых крымских консервах останки крысы. По данному факту впоследствии следователи начали проверку. 

Омичка съела купленные в магазине морепродукты с осколками

Омичка нашла в крымских консервах останки крысы

r Теги  •  #магазин #Омск #таракан #хлеб
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Комментарии

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Елена Сергеева  •  28 декабря 2016, 11:51

Я тоже недавно купила хлеб с каким-то насекомым. Кто это был, рассматривать не стала. И видимо для большего "удовольствия" пекари в эту же лепешку положили огромный кусок соли.

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Юрий Александрович  •  28 декабря 2016, 11:15

В юго-восточной Азии посчитали бы наверное такое насекомое комплиментом от шеф-повара, лепешка да ещё с "мясом" )

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