Омич купил в магазине лепёшку с запечённым насекомым

О необычной покупке рассказала пользователь интернета Галина Чернышова в группе "ЧП Омск" в социальной сети "ВКонтакте". По её словам, супруг приобрёл в магазине продукты и принёс их домой. Когда омичка стала разбирать покупки, то увидела в лепёшке запечённых насекомых.

- Открывая, я увидела личинку, и сверху двухвостка, запеченная под сыром. Волосы на голове зашевелились! Это ужас. Господа пекари, куда вы смотрите? - обращается к производителям хлебобулочных изделий омичка.

Добавим, что это не первый случай, когда в продуктах омских супермаркетов горожане обнаруживают посторонние предметы и останки насекомых и животных. Так, 26 декабря омичка Татьяна Литвинова сообщила в социальных сетях о том, что приобрела в магазине банку с мидиями и, употребляя морепродукт, обнаружила в ней осколки раковин.

Ещё раньше, 28 октября, жительница Омска обнаружила в приобретённых крымских консервах останки крысы. По данному факту впоследствии следователи начали проверку.