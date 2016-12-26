Омичка съела купленные в магазине морепродукты с осколками

Сообщение о происшествии появилось накануне в паблике "ЧП Омск", созданном в социальной сети "ВКонтакте". Пострадавшая Татьяна Литвинова сообщила, что приобрела в гипермаркете Омска банку морепродуктов и, придя домой, начала их есть. После ужина ей пришлось обратиться за помощью к медикам.

- Попались мидии с осколками раковины. Заметила не сразу. Сейчас еду в больницу, - написала она в социальной сети.

В комментариях омичи советуют пострадавшей после больницы обратиться с жалобой в управление Роспотребнадзора.

Отметим, что осколки мидий в продуктах довольно опасны. Так, в 2009 году участница телепроекта Дом-2 отсудила у московского ресторана более 2 млн руб. за то, что ей в пицце попался осколок раковины моллюска. Девушка едва не скончалась, ей сделали несколько сложных операций. В итоге она стала инвалидом.