Омичка съела купленные в магазине морепродукты с осколками
Общество  •  26 декабря 2016, 11:06, последнее обновление 26 декабря 2016, 11:29  •  печать

Омичка съела купленные в магазине морепродукты с осколками

Автор: Артем Кримин

Поужинав купленными в гипермаркете мидиями, омичка Татьяна Литвинова попала в больницу. 

Сообщение о происшествии появилось накануне в паблике "ЧП Омск", созданном в социальной сети "ВКонтакте". Пострадавшая Татьяна Литвинова сообщила, что приобрела в гипермаркете Омска банку морепродуктов и, придя домой, начала их есть. После ужина ей пришлось обратиться за помощью к медикам.

- Попались мидии с осколками раковины. Заметила не сразу. Сейчас еду в больницу, - написала она в социальной сети.

В комментариях омичи советуют пострадавшей после больницы обратиться с жалобой в управление Роспотребнадзора.

Отметим, что осколки мидий в продуктах довольно опасны. Так, в 2009 году участница телепроекта Дом-2 отсудила у московского ресторана более 2 млн руб. за то, что ей в пицце попался осколок раковины моллюска. Девушка едва не скончалась, ей сделали несколько сложных операций. В итоге она стала инвалидом. 

r Теги  •  #больница #магазин #мидии #моллюск #Омск

Комментарии

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Лена Головина  •  26 декабря 2016, 11:41

Обычные, вроде бы продукты, а смотреть нужно в оба глаза за наличием осколков. Раковина очень острая, может надрезы сделать в желудке.

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