За год в Омске установили более тысячи новых дорожных знаков
Общество  •  27 декабря 2016, 15:49, последнее обновление 27 декабря 2016, 16:14  •  печать

За год в Омске установили более тысячи новых дорожных знаков

Автор: Варвара Козловская

В департаменте транспорта городской Администрации отметили, что запланированные работы по установке дорожных знаков и светофорных объектов выполнены в полном объёме.

Как сообщили в департаменте транспорта администрации Омска, в текущем году на городских дорогах было установлено более 1000 новых дорожных знаков. Из них 108 - дорожные знаки "Пешеходный переход" и 126 - "Дети". Всего на пешеходных переходах, расположенных вблизи образовательных учреждений, появилось 20 светофорных объектов типа Т7.

На 66 нерегулируемых пешеходных переходах были установлены дублирующие дорожные знаки "Пешеходный переход". Также произведена замена 583 бело-синих дорожных знаков "Пешеходный переход" и светоотражающих дорожных знаков "Дети".  

У территории нового здания школы № 53 выполнено строительство светофорного объекта по улице Мельничной. Светофоры также появились на проспекте К. Маркса, 67, по улице Челюскинцев, 87, а также на трёх перекрестках: улица Л. Чайкиной - БСМП-2, улица Маршала Жукова - бульвар Мартынова и улица Кирова - "Панорама-центр".

- В течение 2016 года проведена корректировка режима работы 96 светофорных объектов. Из них 37- для организации движения пешеходов в отдельной пешеходной фазе светофорного регулирования, во время которой исключается движение транспорта. Также за уходящий год нанесено 53,8 тыс. кв. м дорожной разметки, - резюмировали в профильном департаменте. 

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r Теги  •  #дорожные знаки #мэрия #Омск #установка
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