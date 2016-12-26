Асфальтовое покрытие омского метромоста отремонтируют впервые за десять лет

Средства распределяются омским министерствам строительства и промышленной политики. 25 млн рублей направят на ремонт асфальтобетонного покрытия метромоста имени 60-летия Победы. Метромост был открыт в октябре 2005 года, и с тех пор замены асфальтового полотна не требовал.
Субсидии в размере 250 млн рублей получат муниципальные образования Омской области на ремонт дорог в сельских поселениях. Ещё 50 млн. они потратят на строительство подъездов к населённым пунктам. Оставшиеся 325 млн. рублей потратят на ремонт и содержание региональных магистралей и дорог в населенных пунктах.
Добавим, что общий объем дорожного фонда на 2017 год составляет почти 5,2 млрд рублей. Кроме этого, ожидается поступление более федеральных субсидий на общую сумму 1,7 млрд рублей.
Если быть абсолютно честной то сильно удивило, что мост отслужил без ремонта покрытия более 10 лет. Если он не нуждался в ремонте такой промежуток времени- это очень хорошо, а если нуждался и не было финансирования -совсем другое дело. Надеюсь, что запланированный ремонт даст возможность ездить еще лет 10.