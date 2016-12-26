Асфальтовое покрытие омского метромоста отремонтируют впервые за десять лет

Региональное правительство увеличило областной дорожный фонд региона на 650 млн рублей. На эти средства будут отремонтированы и построены новые дороги.

Средства распределяются омским министерствам строительства и промышленной политики. 25 млн рублей направят на ремонт асфальтобетонного покрытия метромоста имени 60-летия Победы. Метромост был открыт в октябре 2005 года, и с тех пор замены асфальтового полотна не требовал.

Субсидии в размере 250 млн рублей получат муниципальные образования Омской области на ремонт дорог в сельских поселениях. Ещё 50 млн. они потратят на строительство подъездов к населённым пунктам. Оставшиеся 325 млн. рублей потратят на ремонт и содержание региональных магистралей и дорог в населенных пунктах.

Добавим, что общий объем дорожного фонда на 2017 год составляет почти 5,2 млрд рублей. Кроме этого, ожидается поступление более федеральных субсидий на общую сумму 1,7 млрд рублей.