Асфальтовое покрытие омского метромоста отремонтируют впервые за десять лет
Экономика  •  26 декабря 2016, 17:41  •  печать

Асфальтовое покрытие омского метромоста отремонтируют впервые за десять лет

Автор: Екатерина Криль

Региональное правительство увеличило областной дорожный фонд региона на 650 млн рублей. На эти средства будут отремонтированы и построены новые дороги. 

Средства распределяются омским министерствам строительства и промышленной политики. 25 млн рублей направят на ремонт асфальтобетонного покрытия метромоста имени 60-летия Победы. Метромост был открыт в октябре 2005 года, и с тех пор замены асфальтового полотна не требовал.

Субсидии в размере 250 млн рублей получат муниципальные образования Омской области на ремонт дорог в сельских поселениях. Ещё 50 млн. они потратят на строительство подъездов к населённым пунктам. Оставшиеся 325 млн. рублей потратят на ремонт и содержание региональных магистралей и дорог в населенных пунктах.

Добавим, что общий объем дорожного фонда на 2017 год составляет почти 5,2 млрд рублей. Кроме этого, ожидается поступление более федеральных субсидий на общую сумму 1,7 млрд рублей.

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r Теги  •  #дорожный фонд #капремонт дорог #метромост
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Комментарии

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Светлана Федотова  •  26 декабря 2016, 19:11

Если быть абсолютно честной то сильно удивило, что мост отслужил без ремонта покрытия более 10 лет. Если он не нуждался в ремонте такой промежуток времени- это очень хорошо, а если нуждался и не было финансирования -совсем другое дело. Надеюсь, что запланированный ремонт даст возможность ездить еще лет 10.

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