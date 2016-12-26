В Омской области живёт лучший фельдшер Сибири
Общество  •  26 декабря 2016, 12:15, последнее обновление 26 декабря 2016, 12:48  •  печать

В Омской области живёт лучший фельдшер Сибири

Автор: Василий Епанчинцев

Выпускник омского медицинского колледжа занял первое место в финальном этапе конкурса профессионального мастерства.

В конкурсе Сибирского федерального округа "Лучший фельдшер - 2016" студент выпускного курса омского медицинского колледжа Павел Ермолаев занял первое место, сообщает пресс-служба правительства Омской области. Медики продемонстрировали знания по диагностике и лечению заболеваний в области терапии, педиатрии, хирургии и акушерства, навыки оказания неотложной помощи.

Конкурс проходил на базе Красноярского базового медицинского колледжа им. В. М. Крутовского. Участники представляли Омск, Томск, Новосибирск, Кемерово, Новокузнецк, Иркутск, Читу, Бурятию и Тыву.

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r Теги  •  #Сибирский федеральный округ #фельдшер
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