Для бассейна ОмГТУ проложили новую теплотрассу

В строительство нового трубопровода от ТЭЦ-3 было вложено 150 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации города. Диаметр трубопровода превышает 1 000 мм, длина составляет свыше одного километра. Строительство нового инфраструктурного объекта позволит увеличить тепловую мощность на Левом берегу.

К новому трубопроводу планируется подключить 90 объектов в Советском и Кировском округах города. Это квартал по улице Перелёта / улице 1-я Островская, жилой дом по бульвару Архитекторов, 17/1, бассейн ОмГТУ по проспекту Мира, 11.