Для бассейна ОмГТУ проложили новую теплотрассу
Общество  •  26 декабря 2016, 11:20, последнее обновление 26 декабря 2016, 11:32  •  печать

Для бассейна ОмГТУ проложили новую теплотрассу

Автор: Василий Епанчинцев

Завершено строительство нового трубопровода от ТЭЦ-3.

В строительство нового трубопровода от ТЭЦ-3 было вложено 150 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации города. Диаметр трубопровода превышает 1 000 мм, длина составляет свыше одного километра. Строительство нового инфраструктурного объекта позволит увеличить тепловую мощность на Левом берегу.

К новому трубопроводу планируется подключить 90 объектов в Советском и Кировском округах города. Это квартал по улице Перелёта / улице 1-я Островская, жилой дом по бульвару Архитекторов, 17/1, бассейн ОмГТУ по проспекту Мира, 11.

В центре Омска временно ограничат движение транспорта

r Теги  •  #бассейн #ТЭЦ-3

Комментарии

Добавить свой
Последние новости
Чиновники омской мэрии почтили память погибших при крушении Ту-154  •  сегодня, 11:10
Весной из Омска запустят самолёты в Ноябрьск и Стрежевой  •  сегодня, 10:59
Депутата-должницу Свешникову сняли с поста в омском Горсовете  •  сегодня, 10:28  •  
Омский губернатор выразил соболезнования семьям погибших при крушении Ту-154  •  сегодня, 10:14
В Тобольске осудили наркомана из Омска  •  сегодня, 08:30  •   1
Еще новости
Загрузка...
новости здесь 2
Радио Сибирь