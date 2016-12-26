Омичи с опаской приобретают деревья на ёлочных базарах

В самый разгар предновогодней суеты, когда горожане начинают покупать ёлки и украшать дома к Новому году, "Омск Здесь" выяснил, сколько в этом году придётся заплатить омичам за живой символ Нового года.

Официально ёлочные базары начали работу ещё 1 декабря, всего в Омске легально действуют 105 ёлочных базаров. Корреспондент ИА "Омск Здесь" побывала на некоторых из них и узнала, как активно ведётся продажа в этом году.

- Предновогодняя суета уже начинается, ведь после 25 декабря всегда ажиотаж, но как сложится торговля, пока непонятно. Она в этом году идёт хуже, чем в прошлом. Надеюсь, всё продам к пятнице, - поделился предновогодними надеждами владелец ёлочного базара в Кировском округе Омска, - Наши деревья из уфимского питомника, и когда омичи узнают это, пугаются, видимо, сказываются новости о том, что жуков нашли в деревьях из друих регионов.

Действительно, кроме местных деревьев, на ёлочном базаре можно купить ели и сосны из соседних регионов, в которых установлены карантинные зоны по таким вредителям, как большой и малый чёрный еловый усач, чёрный сосновый усач и по другим вредителям. Они могут быть поражены этими насекомыми. И хоть жук-усач опасность для человека не несёт, он может разрушить мебель и навредить жилищу. Напомним, в Омске опасные новогодние деревья привозили из Курганской, Челябинской и Ульяновской областей.

На приличной по размерам площадке торговля идёт довольно бойко. В течение нескольких минут было продано четыре ёлки по цене от 300 до 600 рублей. Одну из них приобрели супруги-пенсионеры, которые к выбору подошли со всей ответственностью. "Купили за 500 рублей нашу омскую ёлку, так и рассчитывали. На новогодние каникулы ждём в гости пятерых внуков, поэтому наш выбор традиционен: наши омские ёлочки - привычные и безопасные, и запах у них есть"

Ёлки на рынке на любой вкус и кошелёк - за 100 рублей, если поторговаться, можно приобрести несколько веток, которые вполне могут уместиться на журнальном столике и создать новогоднюю композицию. Ель уже можно купить за 350 рублей, а за 600 рублей уже можно стать обладателем вполне приличного пышного дерева под два метра высотой. Так, на Левобережье, в районе улицы Конева ёлки стоят от 350 до 700 рублей, но можно и поторговаться.

- Стоимость зависит от высоты и густоты. Средние стоят по 400 рублей, немного пышнее обойдутся уже в 500. За 600 можно купить густые двухметровые деревья. Ближе к празднику цены не изменятся, но 31 декабря упадут, - говорят продавцы.

И хотя ёлочных базаров в Омске хватает, легальность многих из них - под вопросом. Ежедневно полицейские проводят рейды в местах несанкционированной торговли хвойными деревьями. За нелегальную торговлю продавцов ждёт административный штраф от тысячи до 5 тыс. рублей, должностных лиц - от 5 до 10 тыс. рублей рублей, а юридических лиц - от 15 до 30 тыс. рублей.

Отметим, что в этом году лесхозы заготовили к праздникам ещё меньше деревьев, чем в прошлом году. Сейчас всё чаще приобретают искусственные ели или покупают деревья из соседних регионов, поэтому заготовки хвойных красавиц с каждым годом уменьшаются. Продавцы сетуют на то, что омичи сейчас отдают предпочтение искусственным елям и большую часть деревьев всё равно не удастся распродать в праздники, и ёлки безжалостно выбросят.