Омским семьям перекрыли унитазы за долги
Общество  •  22 декабря 2016, 12:55  •  печать

Омским семьям перекрыли унитазы за долги

Автор: Василий Епанчинцев

"ОмскВодоканал" перекрыл канализацию в пяти квартирах неплательщиков.

В борьбе с неплательщиками "ОмскВодоканал" пошёл на крайние меры, сообщает пресс-служба компании. Накануне в пяти квартирах должников был перекрыт доступ к канализации. Сумма долга этих абонентов превысила 178 тыс. рублей.

В одной из квартир сумма долга превысила 104 тыс. рублей, - рассказала коммерческий директор "ОмскВодоканала" Ольга Смиковская. - Такая существенная задолженность сложилась из-за отсутствия оплаты на протяжении последних четырёх лет, а в числе недобросовестных плательщиков абоненты числятся с 2006 года. Ситуация усугубляется тем, что в последние годы в квартире прописано 15 человек, а приборов учёта нет, соответственно, начисления производятся по нормативу.

Заглушки ставят без проникновения в квартиру. Специалисты с чердака с помощью видеоаппаратуры перекрывают доступ к канализации. Заглушку ставят всего за 15 минут. Эти работы затем должен оплатить должник. За установку и снятия заглушки придётся заплатить более 11 тыс. рублей. До конца года доступа к канализации лишаться ещё 10 омских должников.

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r Теги  •  #канализация #ОмскВодоканал

Комментарии

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Наталья Стаценко  •  22 декабря 2016, 17:36

Нашли способ) 178 тысяч на 5 квартир небольшая сумма, чтобы так извращаться. И штраф ещё... Оригинальный способ заработка.

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Злата Маркова  •  22 декабря 2016, 14:57

А что же должникам теперь делать? К соседям ходить или на улицу? Малоимущие вряд ли оплатят долги по ЖКХ.

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Алексей Иванов  •  22 декабря 2016, 13:02

Лишь бы не перепутали и не тем перекрыли.

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