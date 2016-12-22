Омским семьям перекрыли унитазы за долги

В борьбе с неплательщиками "ОмскВодоканал" пошёл на крайние меры, сообщает пресс-служба компании. Накануне в пяти квартирах должников был перекрыт доступ к канализации. Сумма долга этих абонентов превысила 178 тыс. рублей.

В одной из квартир сумма долга превысила 104 тыс. рублей, - рассказала коммерческий директор "ОмскВодоканала" Ольга Смиковская. - Такая существенная задолженность сложилась из-за отсутствия оплаты на протяжении последних четырёх лет, а в числе недобросовестных плательщиков абоненты числятся с 2006 года. Ситуация усугубляется тем, что в последние годы в квартире прописано 15 человек, а приборов учёта нет, соответственно, начисления производятся по нормативу.

Заглушки ставят без проникновения в квартиру. Специалисты с чердака с помощью видеоаппаратуры перекрывают доступ к канализации. Заглушку ставят всего за 15 минут. Эти работы затем должен оплатить должник. За установку и снятия заглушки придётся заплатить более 11 тыс. рублей. До конца года доступа к канализации лишаться ещё 10 омских должников.

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