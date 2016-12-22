Пострадавшие на производстве омичи получили ключи от 35 новых автомобилей

Омичам, пострадавшим на производстве, вручили 35 ключей от новых автомобилей. Личный транспорт специально оборудован под физические потребности инвалидов. Средства на них выделил Фонд социального страхования РФ в размере 17 млн рублей.

По закону такой транспорт выдаётся каждые 7 лет, при этом предыдущий автомобиль также остаётся в личном пользовании, и владелец вправе его продать или подарить. Кроме того, государство выделяет фиксированную сумму на бензин и оплачивает капитальный ремонт автомобиля, - сообщается на сайте Фонда социального страхования.

В настоящий момент 178 омичей, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве, пользуются приобретёнными за счёт средств социального страхования автомобилями. Отметим, подобная государственная программа действует на территории Омской области с 2001 года.