Губернатор на выборах мэра Омска поддержит Станислава Гребенщикова

Губернатор Омской области Виктор Назаров заявил, что на выборах мэра Омска намерен поддержать кандидатуру своего заместителя по вопросам строительства и энергетики Станислава Гребенщикова. Накануне Гребенщиков подал документы в конкурсную комиссию. Всего на выборы заявилось 23 кандидата.

Ко мне пришёл Станислав Георгиевич Гребенщиков и сказал, что готов встать рядом и подставить плечо, - сказал Назаров. - Критерием оценки для меня было знание городского хозяйства, умение работать в команде, жизненная мудрость и компетентность… Эти моменты я готов был отрабатывать со всеми. Конечно, окончательное решение будет зависеть не только от одного моего мнения. Главное сегодня, это оценка комиссии и выбор депутатов Городского совета. Если депутаты меня поддержат, то это будет хорошим примером командной работы, которая должна быть между городом и областью. Всё будет зависеть от того, как проголосуют депутаты и какую политику они поведут… Я бы поддержал Станислава Георгиевича Гребенщикова. Буду обращаться в Омский городской совет с просьбой поддержать эту кандидатуру.

Ранее начальник главного управления информационной политики Омской области Станислав Сумароков в разговоре с "Омск Здесь" заявлял, что у губернатора на выборах мэра Омска "не будет любимчиков и фаворитов", а решение будет принимать конкурсная комиссия.

Политолог Михаил Машкарин заявил "Омск Здесь", что теперь Станислав Гребенщиков станет мэром Омска "с вероятностью 98 %": "Комиссия теперь будет рекомендовать Гребенщикова и кого-нибудь ещё. Теперь понятно, что губернатор будет работать в одной связке с мэром. Другого варианта нет. Теперь любой прокол главы города станет проколом Виктора Назарова. В своё время Назаров также публично поддержал Юрия Гамбурга при назначении первым вице-губернатором. Наверное, губернатор гораздо лучше знает Гребенщикова, чем мы. Хотя я бы ещё сто раз подумал".

Инна Ветренко, заведующая кафедрой политологии ОмГУ им. Ф. М. Достоевского, доктор политических наук:

"В списке из 23 нет достойных кандидатов. Мэр Омска должен быть политиком. Гребенщиков и Куприянов являются управленцами и аппаратчиками. Такие люди замкнуты на функциональном менеджменте. Если ты выполняешь свои должностные инструкции, свой функционал, то считаешься эффективным. В управлении городом важно доверие людей, их участие в принятии решений. Мэр миллионного города, где проживает 70 % жителей региона, повторюсь, должен быть политиком".

Сергей Костарев, политолог:

"Избранный по новой схеме мэр будет не градоначальником, а заместителем губернатора по Омску. Так что профессиональные качества кандидатов интересуют в основном главу региона. Насколько они способны выполнять его указания. Никакой инициативы такой мэр допускать не будет, поэтому среди кандидатов я не вижу самостоятельного человека, который готов конкурировать даже с другими населёнными пунктами Омской области. Станислав Гребенщиков кажется мне более статусным кандидатом, хотя и Владимир Куприянов работал в аппарате правительства, так что функцию заместителя по городу может выполнять".

Александр Костюков, заведующий кафедрой государственного и муниципального права ОмГУ им. Ф. М. Достоевского:

"Список из 23 кандидатов - это цирк. И это ещё мягко сказано. Фаворитов среди них нет. Считаю, что в этом списке нет ни одного подходящего кандидата. Мэр должен быть способен решать городские проблемы. В списке кандидатов таких нет. При прямых выборах мэра ни один бы из этих кандидатов на пушечный выстрел бы не подошёл к процедуре выдвижения. При новой схеме выборов возможно выпускать кого угодно, включая детсадовское сообщество".

Завтра в 9:00 в Омском городском совете пройдёт заседание конкурсной комиссии, на котором будут названы имена кандидатов, допущенных до этапа собеседований. Некоторым кандидатам будут даны сутки для того, чтобы предоставить недостающие документы. 7 апреля программы допущенных до собеседования кандидатов будут выложены в общий доступ на сайте Горсовета. Следующий этап конкурсного отбора пройдёт 14 апреля. На 19 апреля намечено пленарное заседание Омского городского совета, на котором станет известно имя нового мэра. Для победы кандидату необходимо будет набрать 21 депутатский голос. На голосование конкурсная комиссия выносит две кандидатуры. "Единая Россия" сейчас в Горсовете имеет 22 депутатских мандата, КПРФ - 10, "Справедливая Россия" - 3, ЛДПР - 2.