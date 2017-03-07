В омском Парке Победы потух Вечный огонь
Общество  •   7 марта 2017, 15:06, последнее обновление 7 марта 2017, 17:37  •  печать

В омском Парке Победы потух Вечный огонь

Автор: Антон Маликов

Омичи в социальных сетях сообщили о том, что Вечный огонь в парке имени 30-летия Победы погас. В мэрии Омска заявили, что на постоянную поддержку огня нет денег. 

В популярном паблике "Омск ВК" в социальной сети "ВКонтакте" появилась фотография, на которой можно увидеть, что Вечный огонь в Парке Победы погас. В комментариях омичи теряются в догадках, что случилось с мемориалом. Причина произошедшего оказалась банальной - у города нет средств на постоянную поддержку огня.

- Он работает только 17 дней в году, так как нет финансирования, - коротко прокомментировали произошедшее в департаменте городского хозяйства администрации города.

Напомним, частица Вечного огня была доставлена в Омск из московского мемориального архитектурного ансамбля Могила Неизвестного Солдата. Торжественная церемония зажжения состоялась в год празднования 70-летия Великой Победы. "Сегодня знаменательная дата - зажжения Вечного огня в память о тех, кто ценой своей жизни сделал так, чтобы могли жить под мирным небом, работать и думать о будущем. Он будет гореть здесь, напоминая о том, что наши деды и отцы отдали жизнь за нас", - говорил во время церемонии губернатор Виктор Назаров. Получается, что помнить о подвигах солдат Великой Отечественной войны омским чиновникам нужно не более 17 дней в году.

Теги  •  #Вечный огонь #департамент городского хозяйства #Парк Победы

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Комментарии

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Александр Комаров  •  7 марта 2017, 15:34

Я считаю что чиновники в этот раз поступили правильно, ведь вечный огонь просто символ.

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