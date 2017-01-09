Правительство Омской области проиграло "Авангарду"
Политика  •   9 января 2017, 07:58, последнее обновление 9 января 2017, 10:01  •  печать

Правительство Омской области проиграло "Авангарду"

Автор: Василий Епанчинцев

Состоялся хоккейный матч между региональным правительством и "Офисными ястребами".

Команда работников хоккейного клуба "Авангард" на "Арене Омск" провела матч со сборной правительства Омской области, сообщает hawk.ru. "Офисные ястребы" разгромили чиновников со счётом 9:2. Отметим, что в матче не принимал участие губернатор Виктор Назаров.

В прошлом году представители "Авангарда" выиграли у регионального правительства со счётом 8:6, но тогда игра шла по упрощённым правилам. На сей раз действовали правила большого хоккея, а команду "Офисных ястребов" усилили представители тренерского штаба главной команды.

Команда за последний год здорово прибавила, посмотрите на счёт! - заявил тренер "Офисных ястребов", президент "Авангарда" Владимир Шалаев. - А значит, наша работа не ушла в песок! Почему такой крупный счёт? Все от усилий и труда всего коллектива. Кто много работает, тому многое даётся!

В частности, правительство Омской области представляли бывший и нынешний министры спорта Александр Фабрициус и Дмитрий Крикорьянц, а также заместитель губернатора по вопросам внутренней политики Владимир Компанейщиков.

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r Теги  •  #правительство Омской области #ХК Авангард
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Комментарии

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Виктор Леонов  •  9 января 2017, 09:46

Все-таки у работников клуба лучшие возможности для занятий, отсюда и крупный счет.

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