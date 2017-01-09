Омские туристы застряли по дороге из Шерегеша в Омск
Общество  •   8 января 2017, 20:21, последнее обновление 8 января 2017, 22:50  •  печать

Омские туристы застряли по дороге из Шерегеша в Омск

Автор: Роман Зубрилов

Из-за погодных условий автобус с туристами несколько часов простоял на заснеженной трассе. "Откопать" автобус удалось с помощью трактора. 

Сегодня ночью, 8 января на горнолыжном курорте в Шерегеше прошёл сильный снегопад, который засыпал некоторые участки дороги по направлению к Омску. Как сообщает портал Om1, уже к обеду на пути туристов образовались заторы.

Кроме того, одной из причин ухудшения ситуации на дороге стал туристический автобус с омичами, который перегородил проезд, после неудачной попытки разворота.

Спустя несколько часов на место затора приехал трактор. Он расчистил дорогу, и автобус смог продолжить следование по маршруту в Омск.

Омская мэрия показала, как убирает снег по ночам

r Теги  •  #дороги #пробка #туристы #Шерегеш
Оптика

Комментарии

Добавить свой
Сергей Неключев  •  8 января 2017, 21:36

Случается такое во многих странах, что техника застрянет где-то из-за снега или замерзнет по ходу следования. Главное, что все живы остались.

Ответить
Последние новости
Омич попытался украсть вещи из магазина, переодевшись в них  •  вчера, 11:31  •   5
"Авангард" шестой раз подряд выиграл в Омске у "Локомотива"  •   7 января 2017, 19:44  •   1  •  
Якобы пострадавший от сосульки Кронвалл выйдет на матч с "Авангардом"  •   7 января 2017, 16:30
Бегуны из Башкортостана и Новосибирска стали победителями 26-го Рождественского полумарафона  •   7 января 2017, 16:24  •   1  •  
Первый в Омске пикник на льду пройдёт в Рождество  •   7 января 2017, 10:46
Еще новости
Загрузка...
новости здесь 1
Радио Сибирь