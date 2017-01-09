Омские туристы застряли по дороге из Шерегеша в Омск

Из-за погодных условий автобус с туристами несколько часов простоял на заснеженной трассе. "Откопать" автобус удалось с помощью трактора.

Сегодня ночью, 8 января на горнолыжном курорте в Шерегеше прошёл сильный снегопад, который засыпал некоторые участки дороги по направлению к Омску. Как сообщает портал Om1, уже к обеду на пути туристов образовались заторы.

Кроме того, одной из причин ухудшения ситуации на дороге стал туристический автобус с омичами, который перегородил проезд, после неудачной попытки разворота.

Спустя несколько часов на место затора приехал трактор. Он расчистил дорогу, и автобус смог продолжить следование по маршруту в Омск.