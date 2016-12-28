Омский губернатор на ёлке рассказал о своём заветном желании
Политика  •  28 декабря 2016, 16:30  •  печать

Омский губернатор на ёлке рассказал о своём заветном желании

Автор: Василий Епанчинцев

Виктор Назаров поздравил детей на первой губернаторской ёлке с Новым годом.

На первой губернаторской ёлке глава региона Виктор Назаров в Омском музыкальном театре поздравил с Новым годом 635 детей из 14 районов, сообщает пресс-служба правительства Омской области. С юными омичами губернатор поделился своим заветным желанием.

В этом зале собрались те, кто хорошо учился, проявил себя в творчестве и спорте, устремлён на достижение больших целей, - сказал Назаров. - У меня есть заветное желание, чтобы все дети нашей огромной области были здоровы и счастливы, учились очень хорошо. Постарайтесь в новом году творить как можно больше добрых дел и будьте счастливы!

Детям показали спектакль "День рождения Кота Леопольда". Всего четыре предновогодних представления в Омском музыкальном театре посетят 2410 детей. Спектакль "Горячее мороженное" покажут в Северном драматическом театре в Таре для 476 детей. Всего на губернаторских ёлках будет выдано 6843 подарка.

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r Теги  •  #Виктор Назаров #ёлка
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