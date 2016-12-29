У омского депутата Свешниковой нашли ещё один долг

Продолжается голодовка депутата Омского городского Совета от "Справедливой России" Елены Свешниковой. В интервью "Коммерсанту" она заявила, что её долги за коммунальные платежи должна оплатить мэрия Омска.

Этот долг суд должен был взыскивать, согласно Жилищному кодексу, не с нас, а с собственника жилья — мэрии. Однако муниципалитет, не желая нести расходы, в том числе по капремонту квартиры, с 2011 года не предлагает нам заключить договор социального найма, а суд не хочет идти против исполнительной власти, - заявила Свешникова.

Депутат голодает в знак протеста против действий мирового суда и службы судебных приставов. За коммунальный долг в 164 тыс. рублей у неё описали имущество, на которое теперь наложен арест. За время голодовки Елена Свешникова лишилась поста руководителя фракции партии в горсовете.

В мэрии Омска заявили, что оформление договора социального найма не является обязательным, сообщает newsomsk.ru. К тому же муниципалитет обнаружил у голодающий ещё один долг. По плате за наём жилого помещения муниципального жилищного фонда в 22 493 рублей 58 копеек. В случае неоплаты мэрия также намерена обратиться в суд.