У омского депутата Свешниковой приставы описали имущество

Судебные приставы пришли к депутату Омского городского Совета от "Справедливой России" Елене Свешниковой описывать имущество, сообщает пресс-служба УФССП России по Омской области. Народная избранница задолжала за потребление тепла, света и горячей воды 164 тыс. рублей.

Описи и аресту подверглись телевизор, микроволновая печь, кондиционер, кухонный гарнитур, монитор, системный блок, оргтехника и стиральная машина. Ранее Елене Свешниковой из-за долгов был запрещён выезд за границу.

По информации "НГС", справедливоросска объявила со вчерашнего дня голодовку, чтобы привлечь внимание к работе судебных органов. Сейчас Елена Свешникова находится в кабинете фракции в Омском городском Совете.