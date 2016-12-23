У омского депутата Свешниковой приставы описали имущество
Политика  •  23 декабря 2016, 13:10  •  печать

У омского депутата Свешниковой приставы описали имущество

Автор: Василий Епанчинцев

Депутат Омского городского Совета Елена Свешникова задолжала по коммунальным платежам 164 тыс. рублей.

Судебные приставы пришли к депутату Омского городского Совета от "Справедливой России" Елене Свешниковой описывать имущество, сообщает пресс-служба УФССП России по Омской области. Народная избранница задолжала за потребление тепла, света и горячей воды 164 тыс. рублей.

Описи и аресту подверглись телевизор, микроволновая печь, кондиционер, кухонный гарнитур, монитор, системный блок, оргтехника и стиральная машина. Ранее Елене Свешниковой из-за долгов был запрещён выезд за границу.

По информации "НГС", справедливоросска объявила со вчерашнего дня голодовку, чтобы привлечь внимание к работе судебных органов. Сейчас Елена Свешникова находится в кабинете фракции в Омском городском Совете.

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r Теги  •  #Елена Свешникова #Омский городской Совет

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