Омский губернатор перед Новым годом прочёл "Волшебника Изумрудного города"
Политика  •  28 декабря 2016, 15:17  •  печать

Омский губернатор перед Новым годом прочёл "Волшебника Изумрудного города"

Автор: Василий Епанчинцев

Губернатор Омской области Виктор Назаров рассказал о том, какие фильмы смотрит и книги предпочитает.

Впечатлениями от просмотренного недавно фильма "Коллектор" с Константином Хабенским в интервью "Аргументам и фактам" поделился губернатор Омской области Виктор Назаров. Глава региона назвал картину поучительной.

Никогда не любил моноспектакли, но здесь впечатлило и актёрское мастерство, и злободневный сюжет – о том, как сегодня легко разрушить жизнь человека, - сказал Назаров.

В кинотеатры губернатор ходит с сыном на мультики. Перед сном Виктор Назаров продолжает школьнику читать книги: "По-прежнему, если я не в командировке, читаю ему книжки перед сном. Недавно дочитали всю серию книг - продолжений "Волшебника Изумрудного города".

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r Теги  •  #Виктор Назаров #книги
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