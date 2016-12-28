Омский депутат Госдумы позвонил Деду Морозу

Андрей Голушко воспользовался привилегией, которая есть у депутата Госдумы.

Депутат Госдумы от Омской области Андрей Голушко в своём аккаунте в Facebook выложил видео с поздравлением детей с Новым годом. В ходе выступления в Концертном зале Голушко признался, что в детстве безуспешно пытался стать Дедом Морозом.

У депутата есть одна привилегия, - сказал Андрей Голушко. – У депутата есть мобильный телефон Деда Мороза. Я могу ему всегда позвонить.

Прямо со сцены депутат Госдумы позвонил новогоднему волшебнику и попросил организовать раздачу подарков для тысячи маленьких омичей после представления. Также Голушко призвал всегда помнить, что чудеса случаются, когда в них веришь.