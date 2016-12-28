В мэрии Омска будет организовано проектное управление

Мэр Омска Вячеслав Двораковский 26 декабря подписал распоряжение "Об организации проектной деятельности", сообщает пресс-служба администрации города. Вице-мэры займутся подготовками паспортов приоритетных проектов.

Так за проектную деятельность в сфере образования будет отвечать Ирина Касьянова, за экологию - Алексей Меньшов. Проект "Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" стал зоной ответственности Инны Парыгиной. Сергей Фролов займётся проектами в сфере дорожного хозяйства и ЖКХ. В ближайшее время будет создан совет по стратегическому развитию и приоритетным проектам при мэре Омска.

Ранее проектный офис был создан в правительстве Омской области. Принцип проектного управления в соответствии с законодательством внедряется в стране повсеместно.