В мэрии Омска будет организовано проектное управление
Политика  •  28 декабря 2016, 11:02, последнее обновление 28 декабря 2016, 11:18  •  печать

В мэрии Омска будет организовано проектное управление

Автор: Василий Епанчинцев

В администрации города будут внедрять принципы проектного управления.

Мэр Омска Вячеслав Двораковский 26 декабря подписал распоряжение "Об организации проектной деятельности", сообщает пресс-служба администрации города. Вице-мэры займутся подготовками паспортов приоритетных проектов.

Так за проектную деятельность в сфере образования будет отвечать Ирина Касьянова, за экологию - Алексей Меньшов. Проект "Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" стал зоной ответственности Инны Парыгиной. Сергей Фролов займётся проектами в сфере дорожного хозяйства и ЖКХ. В ближайшее время будет создан совет по стратегическому развитию и приоритетным проектам при мэре Омска.

Ранее проектный офис был создан в правительстве Омской области. Принцип проектного управления в соответствии с законодательством внедряется в стране повсеместно.

Проектное мышление. Как омский губернатор пытался оживить стратегию развития

r Теги  •  #Вячеслав Двораковский #городская Администрация
Оптика

Комментарии

Добавить свой
Последние новости
Дороги в Омске начали чистить только после "привета" губернатора мэру  •  сегодня, 12:03  •   1
В новом году 170 омских детдомовцев отпразднуют новоселье  •  сегодня, 11:54
Директор омского БТИ завысил стоимость речного песка  •  сегодня, 11:50
Телеканал "Продвижение" посвятил Году российского кино свыше тысячи часов эфира  •  сегодня, 11:41
В Омске дома для переселенцев возводили строители без опыта работы  •  сегодня, 11:28
Еще новости
Загрузка...
новости здесь 2
Радио Сибирь