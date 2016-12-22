Омские единороссы из-за холодов променяли Пушкинку на ДИ "Сибиряк"
Политика  •  22 декабря 2016, 12:15, последнее обновление 22 декабря 2016, 12:54  •  печать

Омские единороссы из-за холодов променяли Пушкинку на ДИ "Сибиряк"

Автор: Василий Епанчинцев

Конференция омского регионального отделения "Единой России" пройдёт во дворце искусств "Сибиряк".

Из-за аномальных морозов в Омске региональное отделение "Единой России" вынуждено было перенести конференцию из библиотеки им. А. С. Пушкина во дворец искусств "Сибиряк". Также изменилось и время начала работы конференции. Делегаты прибудут к 11:30.

Ранее член президиума регионального политсовета Александр Малькевич предложил перенести конференцию на следующую неделю, когда ожидается ослабление морозов.

Я своё предложение озвучил, партия меня услышала, - сказал в разговоре с "Омск Здесь" Малькевич. – В итоге изменили время и место проведения. На этой неделе сложно приехать одним делегатам, на следующей – не смогут другие, поэтому было принято такое решение.

Пока неизвестно, пройдёт ли конференция в открытом для прессы режиме. Ожидается, что завтра станет известно имя нового секретаря политсовета. Действующий руководитель омских единороссов Александр Артёмов сосредоточится на работе в Законодательном собрании, где он является вице-спикером и главой фракции партии власти.

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r Теги  •  #Александр Артемов #Александр Малькевич #Единая Россия

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