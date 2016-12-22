В Омске открылся марксистский кружок

В корпусах Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского появились плакаты, призывающие студентов вступить в марксистский кружок. Внимание на необычную рекламу обратил доцент, заместитель декана филологического факультета по научной работе Сергей Демченков.

На официальной страничке марксистского кружка говорится, что он создан "для совместного изучения исторического развития марксизма, его современного состояния, а также его творческого развития в соответствии с современным социально-экономическим и культурным уровнем развития общества". К работе в составе дискуссионного кружка приглашаются сторонники левой политической философии. В качестве адреса сбора указывается улица Фрунзе, 93, где расположено одно из отделений омского обкома КПРФ.

Кружок работает уже год, - пояснил в разговоре с "Омск Здесь" руководитель организации Дмитрий Тепляков. – Мы собираемся раз в две недели. Изучаем философию Маркса от начала и до наших дней. Приглашаем всех сочувствующих левой политической философии – партийных и беспартийных.

Темой недавнего собрания кружка 17 декабря стала "Социальная психология. Ленинский опыт теории и практики".

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