Омский губернатор хочет испытывать авиационные шины

В Омске может появится четвёртый в мире центр по испытанию авиационных шин.

Губернатор Омской области Виктор Назаров в интервью РИА Новости рассказал о работе в Омске федерального научно-производственного центра "Прогресс". В частности центр сейчас приступает к производству первой российской звукоизолирующей маломагнитной муфты для нового поколения российских кораблей противоминной обороны. Ранее муфту закупали в Германии, а сейчас в рамках программы импортозамещения она будет производится в Омске.

Сейчас обсуждается еще одно возможное направление деятельности предприятия – размещение на производственных площадях "Прогресса" испытательного стенда авиационных шин, в том числе, для международной сертификации, - сказал Назаров. - Если проект будет реализован, наш центр станет четвертым в мире, где испытывают шины. Правительство региона и я лично сделаем все от нас зависящее, чтобы этот проект осуществился именно в Омске.

В центре "Прогресс" также обсуждается возможность производства из омского техуглерода новых нанокомпозитных материалов и конструкций.

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