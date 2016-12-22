Омск остался без промышленного роста

В 2016 году в Омской области не наблюдается роста промышленного производства. Об этом в интервью РИА Новости заявил губернатор региона Виктор Назаров. По его словам, по итогам года удастся сохранить объемы производства на уровне 2015 года.

С 2010 года динамика в этой сфере у нас была положительной, - сказал Назаров. - За шесть лет область увеличила выпуск промышленной продукции на 20 %, а по отдельным отраслям – даже в два-три раза. Этот год – первый, когда нет динамики. Из-за непростой ситуации в экономике крупные компании корректируют свои планы, соответственно, уменьшаются заказы у филиалов, расположенных в Омске. Но, я уверен, что в целом по объемам производства в регионе падения у нас не будет. Устоим на уровне прошлого года.

Также глава региона отметил, что у министерства обороны к омским предприятиям "вопросов нет". Хотя уже сейчас начата работа по переориентации оборонных предприятий к 2020 году на выпуск гражданской продукции.

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