LIVE: "Особенности приёмной кампании - 2017"

Спикерами выступят представители министерства образования Омской области, руководители вузов: ОмГУ имени Ф. М. Достоевского, ОмГТУ, ОмГПУ, ОмГАУ имени П. А. Столыпина.

В ходе встречи планируется обсудить порядок поступления, конкурс абитуриентов, соотношение бюджетных и коммерческих мест, условия целевого набора.

Сайт "Омск Здесь" будет вести прямую трансляцию пресс-конференции. Наши читатели также могут принять в ней участие - задавайте свои вопросы в комментариях, и они будут озвучены спикерам.