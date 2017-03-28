LIVE: "Особенности приёмной кампании - 2017"
LIVE  •  28 марта 2017, 11:27, последнее обновление 28 марта 2017, 12:26  •  печать

LIVE: "Особенности приёмной кампании - 2017"

Сегодня, 28 марта, в 12.00 в международном пресс-центре "МКР-Медиа" состоится пресс-конференция "Особенности приёмной кампании - 2017".

Спикерами выступят представители министерства образования Омской области, руководители вузов: ОмГУ имени Ф. М. Достоевского, ОмГТУ, ОмГПУ, ОмГАУ имени П. А. Столыпина.

В ходе встречи планируется обсудить порядок поступления, конкурс абитуриентов, соотношение бюджетных и коммерческих мест, условия целевого набора.

Сайт "Омск Здесь" будет вести прямую трансляцию пресс-конференции. Наши читатели также могут принять в ней участие - задавайте свои вопросы в комментариях, и они будут озвучены спикерам.

 

Теги  •  #live #видео #вуз #пресс-центр МКР-Медиа #приемная кампания

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