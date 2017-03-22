LIVE: "Весна-2017. Омский гидрометцентр: цифры, факты, прогнозы"
LIVE  •  22 марта 2017, 11:29, последнее обновление 22 марта 2017, 13:01  •  печать

LIVE: "Весна-2017. Омский гидрометцентр: цифры, факты, прогнозы"

Сегодня, 22 марта, в 12:00 в Международном пресс-центре "МКР-Медиа" пройдёт пресс-конференция "Весна-2017. Омский гидрометцентр: цифры, факты, прогнозы".

Накануне Всемирного дня метеорологии, который отмечается 23 марта, руководитель ФГБУ "Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" Наталья Криворучко расскажет, какую погоду ожидать омичам этой весной, насколько интенсивным будет снеготаяние в регионе и как сложится ситуация с весенним половодьем.

Сайт "Омск Здесь" будет вести прямую трансляцию пресс-конференции. Наши читатели также могут принять в ней участие - задавайте свои вопросы в комментариях, и они будут озвучены спикерам.

Теги  •  #live #метеорология #Наталия Криворучко #погода #пресс-центр МКР-Медиа

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Комментарии
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Сергей Долгов  •  22 марта 2017, 12:14

Развивается ли технологии точного территориального метеопрогноза города, области? Какой сайт с точным метеопрогнозом вы рекомендуете использовать, так как не редки случаи, когда данные по прогнозу погоды на различных интернет сайтах разнятся?

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