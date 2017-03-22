LIVE: "Весна-2017. Омский гидрометцентр: цифры, факты, прогнозы"

Накануне Всемирного дня метеорологии, который отмечается 23 марта, руководитель ФГБУ "Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" Наталья Криворучко расскажет, какую погоду ожидать омичам этой весной, насколько интенсивным будет снеготаяние в регионе и как сложится ситуация с весенним половодьем.

Сайт "Омск Здесь" будет вести прямую трансляцию пресс-конференции. Наши читатели также могут принять в ней участие - задавайте свои вопросы в комментариях, и они будут озвучены спикерам.