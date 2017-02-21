LIVE: "Качество топлива в Сибири"

На вопросы журналистов ответят активисты "Авто-Мото Ассоциации" Алексей Носов и Владимир Кириллов.

Общественники расскажут о результатах проверки качества топлива, проведённой на АЗС Омска, Уральского и Сибирского федеральных округов в декабре прошлого года. В ходе встречи можно будет узнать, какое количество контрафактного топлива было выявлено в ходе этой проверки и в предыдущие годы, а также какие АЗС торгуют "бодягой" и что нужно знать, чтобы защитить свой автомобиль от фальсификата?

Кроме этого, активисты расскажут о рейде длиною 10 000 км, за время которого они планируют отобрать свыше 60 проб ГСМ на автозаправочных станциях 25 городов России для лабораторной экспертизы, в том числе впервые на АЗС Москвы и Санкт-Петербурга.

Сайт "Омск Здесь" будет вести прямую трансляцию пресс-конференции. Наши читатели также могут принять участие в круглом столе - задавайте свои вопросы в комментариях, и они будут озвучены спикерам.