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LIVE: "Качество топлива в Сибири"
LIVE  •  21 февраля 2017, 10:21, последнее обновление 21 февраля 2017, 10:25  •  печать

LIVE: "Качество топлива в Сибири"

Сегодня, 21 февраля, в 11.00 в Международном пресс-центре "МКР-Медиа" состоится пресс-конференция "Качество топлива в Сибири".

На вопросы журналистов ответят активисты "Авто-Мото Ассоциации" Алексей Носов и Владимир Кириллов.

Общественники расскажут о результатах проверки качества топлива, проведённой на АЗС Омска, Уральского и Сибирского федеральных округов в декабре прошлого года. В ходе встречи можно будет узнать, какое количество контрафактного топлива было выявлено в ходе этой проверки и в предыдущие годы, а также какие АЗС торгуют "бодягой" и что нужно знать, чтобы защитить свой автомобиль от фальсификата? 

Кроме этого, активисты расскажут о рейде длиною 10 000 км, за время которого они планируют отобрать свыше 60 проб ГСМ на автозаправочных станциях 25 городов России для лабораторной экспертизы, в том числе впервые на АЗС Москвы и Санкт-Петербурга. 

Сайт "Омск Здесь" будет вести прямую трансляцию пресс-конференции. Наши читатели также могут принять участие в круглом столе - задавайте свои вопросы в комментариях, и они будут озвучены спикерам.

Теги  •  #live #пресс-конференция #пресс-центр МКР-Медиа #топливо

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