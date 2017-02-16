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LIVE: "День российских студенческих отрядов"
LIVE  •  16 февраля 2017, 11:23, последнее обновление 16 февраля 2017, 11:25  •  печать

LIVE: "День российских студенческих отрядов"

Сегодня, 16 февраля, в 12:00 в Международном пресс-центре "МКР-Медиа" состоится пресс-конференция "День российских студенческих отрядов".

Спикерами выступят председатель Правления РСО, командир Штаба Сибирского федерального округа Алексей Потейко и заместитель министра по делам молодёжи, физической культуры и спорта Омской области Татьяна Руденок.

Сайт "Омск Здесь" будет вести прямую трансляцию пресс-конференции. Наши читатели также могут принять участие в круглом столе - задавайте свои вопросы в комментариях, и они будут озвучены спикерам.

r Теги  •  #live #Алексей Потейко #пресс-центр МКР-Медиа #студотряд #Татьяна Руденок #трансляция

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Комментарии

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Ксения Юняева  •  16 февраля 2017, 12:48

Алексей Николаевич, какая ваша любимая песня, написанная и исполняемая бойцами студенческих отрядов?

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