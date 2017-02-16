LIVE: "День российских студенческих отрядов"

Сегодня, 16 февраля, в 12:00 в Международном пресс-центре "МКР-Медиа" состоится пресс-конференция "День российских студенческих отрядов".

Спикерами выступят председатель Правления РСО, командир Штаба Сибирского федерального округа Алексей Потейко и заместитель министра по делам молодёжи, физической культуры и спорта Омской области Татьяна Руденок.

Сайт "Омск Здесь" будет вести прямую трансляцию пресс-конференции. Наши читатели также могут принять участие в круглом столе - задавайте свои вопросы в комментариях, и они будут озвучены спикерам.