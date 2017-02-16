LIVE: "День российских студенческих отрядов"

Спикерами выступят председатель Правления РСО, командир Штаба Сибирского федерального округа Алексей Потейко и заместитель министра по делам молодёжи, физической культуры и спорта Омской области Татьяна Руденок.
Сайт "Омск Здесь" будет вести прямую трансляцию пресс-конференции. Наши читатели также могут принять участие в круглом столе - задавайте свои вопросы в комментариях, и они будут озвучены спикерам.
Алексей Николаевич, какая ваша любимая песня, написанная и исполняемая бойцами студенческих отрядов?