В Омской области бездомный убил фермера и скормил его свиньям

В Омской области следователи возбудили уголовное дело в отношении 40-летнего гражданина Республики Казахстан - по версии следствия, он задушил местного жителя, а затем скормил его труп свиньям.

Как пишет "Вечерний Омск", инцидент произошел в селе Боголюбовка Любинского района. Пропал 58-летний местный житель, его родственники обратились в полицию. Как выяснило следствие, пропавший мужчина контактировал с 40-летним гражданином Казахстана без определенного места жительства. Возможно, сельчанин нанял его для помощи в сельхозработах. По предварительной версии, между мужчинами произошла ссора, и гость задушил хозяина дома, а затем скормил его труп свиньям. Подозреваемый арестован, возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".