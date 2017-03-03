В Омской области бездомный убил фермера и скормил его свиньям
Криминал  •   3 марта 2017, 14:15, последнее обновление 3 марта 2017, 14:15  •  печать

В Омской области бездомный убил фермера и скормил его свиньям

Автор: Александр Арефьев

В Омской области следователи возбудили уголовное дело в отношении 40-летнего гражданина Республики Казахстан - по версии следствия, он задушил местного жителя, а затем скормил его труп свиньям.

Как пишет "Вечерний Омск", инцидент произошел в селе Боголюбовка Любинского района. Пропал 58-летний местный житель, его родственники обратились в полицию. Как выяснило следствие, пропавший мужчина контактировал с 40-летним гражданином Казахстана без определенного места жительства. Возможно, сельчанин нанял его для помощи в сельхозработах. По предварительной версии, между мужчинами произошла ссора, и гость задушил хозяина дома, а затем скормил его труп свиньям. Подозреваемый арестован, возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Теги  •  #свинья #убийство

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