Жительница Омской области фиктивно прописала в своём доме мигрантов
Происшествия  •   3 марта 2017, 17:57  •  печать

Жительница Омской области фиктивно прописала в своём доме мигрантов

Автор: Вероника Жукова

В ходе проверки в одном из сёл Омской области нашли нарушения законодательства.

Прокуратура Павлоградского района Омской области в ходе проверки обнаружила нарушения миграционного законодательства, связанного с фиктивной регистрацией двух мигрантов по месту жительства.

Жительнице принадлежит частный дом в селе Хорошки Павлоградского района. В январе 2017 года она зарегистрировала в нём двух жителей Узбекистана, однако жилплощадь для проживания предоставлять им не собиралась.

Во время прокурорской проверки мигрантов в доме не оказалось. Возбуждено уголовное дело по статье "Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в РФ". Ход расследования уголовного дела прокуратура проконтролирует.

Теги  •  #мигранты #прописка #уголовное дело #фиктивный

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Комментарии

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Алёна Ярошевич  •  3 марта 2017, 18:02

Это еще что, есть такие дома, где и по 40 человек прописано и на этом многие зарабатывают и прокручивают различные махинации. Вот так.

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