Жительница Омской области фиктивно прописала в своём доме мигрантов

В ходе проверки в одном из сёл Омской области нашли нарушения законодательства.

Прокуратура Павлоградского района Омской области в ходе проверки обнаружила нарушения миграционного законодательства, связанного с фиктивной регистрацией двух мигрантов по месту жительства.

Жительнице принадлежит частный дом в селе Хорошки Павлоградского района. В январе 2017 года она зарегистрировала в нём двух жителей Узбекистана, однако жилплощадь для проживания предоставлять им не собиралась.

Во время прокурорской проверки мигрантов в доме не оказалось. Возбуждено уголовное дело по статье "Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в РФ". Ход расследования уголовного дела прокуратура проконтролирует.