В Омске будут судить банду, вымогавшую деньги у мигрантов
Происшествия  •   3 февраля 2017, 11:57, последнее обновление 3 февраля 2017, 12:03  •  печать

В Омске будут судить банду, вымогавшую деньги у мигрантов

Автор: Василий Епанчинцев

Следственным управлением УМВД России по Омской области завершено расследование уголовного дела о банде, терроризировавшей трудовых мигрантов.

Завершено расследование уголовного дела в отношении омичей 44 и 56 лет, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области. Фигурантам предъявлено обвинение в бандитизме, вымогательствах, разбойных нападениях с применением огнестрельного и холодного оружия, умышленных поджогах автотранспорта и незаконного оборота оружия.

44-летний обвиняемый был задержан после разбойного нападения на двух жителей частного дома в Центральном округе. Под угрозой пистолета он похитил 200 тыс. рублей у трудового мигранта. Ранее банда вымогала у выходцев из Республики Таджикистан от 50 до 300 тыс. рублей. Всего у 9 потерпевших было похищено 1,4 млн рублей. Четыре участника банды находятся в федеральном розыске.

При обыске по местам жительства фигурантов обнаружен и изъят арсенал оружия: 5 пистолетов, 2 охотничьих ружья, несколько патронов, 23 единицы холодного оружия. Также установлена причастность членов группы к поджогам двух иномарок. При обыске было изъято 1,3 млн рублей, на которые наложен арест.

Членам банды грозит до 15 лет лишения свободы.

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r Теги  •  #бандитизм #мигранты

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