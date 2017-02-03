В Омске будут судить банду, вымогавшую деньги у мигрантов

Завершено расследование уголовного дела в отношении омичей 44 и 56 лет, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области. Фигурантам предъявлено обвинение в бандитизме, вымогательствах, разбойных нападениях с применением огнестрельного и холодного оружия, умышленных поджогах автотранспорта и незаконного оборота оружия.

44-летний обвиняемый был задержан после разбойного нападения на двух жителей частного дома в Центральном округе. Под угрозой пистолета он похитил 200 тыс. рублей у трудового мигранта. Ранее банда вымогала у выходцев из Республики Таджикистан от 50 до 300 тыс. рублей. Всего у 9 потерпевших было похищено 1,4 млн рублей. Четыре участника банды находятся в федеральном розыске.

При обыске по местам жительства фигурантов обнаружен и изъят арсенал оружия: 5 пистолетов, 2 охотничьих ружья, несколько патронов, 23 единицы холодного оружия. Также установлена причастность членов группы к поджогам двух иномарок. При обыске было изъято 1,3 млн рублей, на которые наложен арест.

Членам банды грозит до 15 лет лишения свободы.